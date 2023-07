Tour: Cavendish cade e si ritira, via in ambulanza

(ANSA) - LIMOGES, 08 LUG - Mark Cavendish è caduto nel corso della tappa di oggi, l'ottava, del Tour de France, quando mancavamo una sessantina di chilometri all'arrivo di Limoges.

Immediatamente soccorso, il britannico ex campione del mondo non ce l'ha fatta a rimettersi in selle e a proseguire, a causa di quella che, a una prima occhiata da parte dei medici, sembra essere una frattura alla clavicola. Così Cavendish, che aveva un'espressione di visibile delusione, è stato fatto salire su un'autombulanza e portato a fare controlli più approfonditi.

Questo ritiro da quello che, secondo quanto annunciato dallo stesso Cavendish (che ha 38 anni) è il suo ultimo Tour fa svanire il sogno di battere il record di vittorie di tappa alla 'Grand Boucle' che attualmente il britannico detiene, con 34, assieme a Eddy Merckx.

Proprio ieri Cavendish era andato a un soffio dalla vittoria, battuto in volata da Jasper Philipsen. (ANSA).