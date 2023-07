Giro donne: 8/a tappa a ungherese Blanka Vas, Van Vleuten leader

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - L'ungherese Kata Blanka Vas (SD Worx), ha vinto l'ottava tappa del Giro Donne, da Nuoro a Sassari di 125 km. Secondo posto per l'americana Chloe Dygert (Canyon Sram) e terzo per la tedesca Liane Lippert (team Movistar). Quarta la prima delle italiane, Silvia Persico (Uae), mentre ottava si è piazzata Greta Marturano.

In classifica generale, Annemiek Van Vleuten è sempre maglia rosa. L'olandese della Movistar, campionessa in carica, ha 3'56" di vantaggio sulla francese Juliette Labous (Dsm) e 4'23" su Gaia Realini (Lidl-Trek). (ANSA).