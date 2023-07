Tour: richiusa frontiera Francia-Spagna, aperta ieri per la gara

(ANSA) - BAYONNE, 04 LUG - La Francia ha richiuso la frontiera nei Paesi Baschi tra Hendaye e Irún in Spagna che ieri era stata riaperta dopo due anni grazie al passaggio del Tour de France. Lo ha denunciato il sindaco di Hendaye La prefettura locale aveva preso il provvedimento per consentire l'accesso per un solo giorno sul ponte sul fiume Bidassoa che collega le due cittadine in modo da consentire "il corretto svolgimento della gara ciclistica" ma lo ha definito "eccezionale e temporaneo".

Il confine è stato chiuso dalle autorità francesi per "lottare contro l'immigrazione clandestina". Ieri, i sindaci delle due cittadine basche avevano lanciato un appello per l'apertura definitiva. Il sindaco di Hendaye, Kotte Ecenarro (Ps), aveva dato istruzioni lunedì sera agli agenti comunali di non reinstallare le barriere sul ponte pedonale ma "la polizia lo ha fatto questa mattina su ordine della prefettura". " Anche il sindaco di Irún, Jose Antonio Santano (Psoe), è furioso: "Tutto questo è assurdo", ha detto.

Sono otto i valichi di frontiera chiusi dal 2021 lungo il confine franco-spagnolo per - affermano le autorità francesi - "combattere l'immigrazione clandestina e la minaccia terroristica".

"Finora non è stata presa alcuna decisione sulla riapertura di altri punti di confine", ha precisato la prefettura. (ANSA).