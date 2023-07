Paura per Longo Borghini, in ospedale dopo una caduta

Paura e anche un po' di preoccupazione per la campionessa italiana di ciclismo Elisa Longo Borghini, caduta in discesa durante la 5/a tappa del Giro d'Italia e ora in ospedale per verificare le condizioni della spalla destra e scongiurare una commozione cerebrale. Mentre le cicicliste erano impegnate nell'ultima discesa di giornata all'inseguimento di Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Racing), vincitrice poi della tappa, Annemiek Van Vleuten ed Elisa Longo Borghini sono cadute. La maglia rosa è partita quasi immediatamente mentre la campionessa Italia si è ritrovata vicino ad un cumulo di terra ci ha messo un po' di più e poi, dopo essere stata soccorsa, è ripartita.

Van Vleuten ha tagliato il traguardo in seconda posizione a soli 9 secondi dalla vincitrice Antonia Niedermaier, mentre Elisa Longo Borghini ha pagato un dazio pesantissimo, giungendo al traguardo ad oltre 7 minuti e mezzo, scortata dalla compagna di squadra Van Anrooij. Evidenti i segni della caduta per la campionessa italiana sulla spalla destra e anche un taglio al volto, ma all'arrivo è giunta comunque sorridente prima di essere portata in ospedale con il medico della Lidl Trek.

"Elisa è caduta nell'ultima discesa della tappa. Dopo pochi minuti è risalita in sella e ha terminato la tappa. Dopo un controllo immediato, il medico di squadra ha deciso per un ulteriore controllo presso l'ospedale, dove si trova in questo momento - si legge in una nota della sua squadra - In particolare Elisa avverte dolore alla spalla destra. Dopo aver battuto la testa, sarà sottoposta anche ad opportuno controllo per escludere commozioni cerebrali".