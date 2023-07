Giro donne: a Borgo Val di Taro vince Longo Borghini

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - A Borgo Val di Taro brilla il tricolore di Elisa Longo Borghini (Lidl Trek) che si prende il successo della tappa più lunga del Giro Donne battendo Veronica Ewers (Ef Education Tibco) e la maglia rosa Annemiek Van Vleuten (team Movistar). Si tratta della seconda vittoria alla corsa rosa che si aggiunge a quella del 2020 a Castelnuovo della Daunia.

Si è corso nella provincia di Parma la tappa più lunga dell'edizione 2023 del Giro Donne. Sulla carta i 134,3 km da Fidenza a Borgo Val Di Taro facevano pensare alla vittoria di una passista veloce, addirittura ad un possibile arrivo allo sprint, invece si è assistito ad un attacco della maglia rosa.

Per la giornata erano previsti 3 gpm di terza categoria di cui l'ultimo, la salita di Strela, posta a 13 km dal traguardo.

Domani la carovana rosa si trasferisce in Piemonte per la Salassa- Ceres, una delle tappe più attese del Giro. Nelle prime fasi di gara infatti si affronterà il Passo del Lupo che è anche la cima coppi di quest'edizione del Giro Donne.

"Sono felicissima per questa vittoria al Giro - le parole della vincitrice Elisa Longo Borghini - è con la maglia tricolore da sempre qualcosa in più e soprattutto è la prima con la nuova maglia Lidl Trek - In questa giornata non avevamo pianificato niente, poi ho visto Annemiek Van Vleuten partire e ho deciso di seguirla. Poi in volata ho dato tutto quello che avevo".

"Oggi non mi aspettavo una tappa del genere, credevo che si sarebbe decisa alla sprint invece - aggiunge - la maglia rosa Annemiek Van Vleuten - mi sono ritrovata a difende la maglia rosa. Quando Veronica Ewars ha guadagnato terreno la mia squadra si è messa davanti a tirare, in salita ho aumentato il passo e sono andata. Ero interessata alla vittoria di tappa, ma soprattutto a guadagnare nei confronti delle mie dirette avversarie". (ANSA).