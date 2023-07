Tour: chiodi e puntine sulla strada, protesta dei corridori

(ANSA) - SAN SEBASTIAN, 02 LUG - Diversi corridori impegnati oggi nella seconda tappa del Tour de France, da Vitoria a San Sebastian, si sono lamentati di aver forato dopo essere finiti con le loro bici su chiodi e puntine da disegno disseminate sulla strada, in particolare la salita dello Jaizkibel e poi sulla discesa.

Tra loro, Guillaume Martin che aveva "buone gambe ma ho bucato poco prima di arrivare all'ultima salita", come due suoi compagni di squadra al Cofidis. "Chissà se qualche spettatore non ha buttato le puntine sulla strada", ha aggiunto il leader del Cofidis.

Ne è convinto Lilian Calmejane: "Sappi che puoi cadere e farti molto male con il tuo branco di idioti di merda", ha scritto il corridore della Intermarché-Circus, molto turbato, e che ha anche postato sui social network un video della sua gomma anteriore crivellata di chiodi. (ANSA).