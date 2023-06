Sfida Vingegaard-Pogacar al Tour, si parte sabato a Bilbao

Partenza sabato a Bilbao, nei Paesi Baschi spagnoli, e arrivo il 23 luglio a Parigi con la tradizionale passerella agli Champs Elysees. Prende il via la 110ma edizione del Tour de France: 3.404 km in 21 tappe con 4 arrivi in salita e ben 30 gran premi della montagna che rendono questa edizione della Grande Boucle favorevole agli scalatori. E c'è anche il ritorno del temuto Puy de Dome.

Anche quest'anno la pattuglia di italiani non è folta. Le speranze azzurre di qualche piazzamento sono legate soprattutto a Giulio Ciccone, schierato dalla nuova Lidl-Trek che sarà capitanata dal danese Mattias Skjelmose che può puntare al podio. A meno di sorprese, infatti, il Tour si prospetta come una sfida a due tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Sono i due favoriti per la vittoria finale e avranno due squadre costruite per loro. Il danese della Jumbo-Visma e lo sloveno dell'Uae Team Emirates sono considerati gli uomini da battere.

Vingegaard è chiamato a bissare il successo dello scorso anno che lo vide anche primeggiare nella classifica scalatori: con lui, la Jumbo-Visma ha schierato i "veterani" Wout Van Aert, Christophe Laporte, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck e le due "new entry" Dylan Van Baarle e Wilco Keldermann che quest'anno prendono il posto di Primoz Roglic e Steven Kruijswijk.

Anche la Uae Team Emirates ha messo su una squadra di primo piano. Non ci sara Marc Hirschi ma Pogacar sarà affiancato da Adam Yates (vincitore del Giro di Romandia), Rafal Majka, Mikkel Bjerg, Felix Grossschartner, Marc Soler, Vegard Stake Laengen e da Matteo Trentin, uno dei pochi italiani iscritti alla Grande Boucle. Lo sloveno cercherà di riptere gli exploit del 2020 e del 2021 quando si aggiudicò la maglia gialla.

Alla partenza non ci sarà, dopo 12 anni dal suo primo Tour, Chris Froome. Il quattro volte vincitore (2013, 2015, 2016 e 2017) ha 38 anni e non è stato convocato dalla Israel Premier Tech. Torna, invece, Egan Bernal. Il colombiano, vincitore del 2019, parteciperà al Tour con la Ineos Grenadiers per mettersi alla prova dopo il terribile incidente in allenamento di inizio 2022. Si inizia sabato con un circuito di 182 km a Bilbao. Poi il giorno dopo, sempre in territorio spagnolo, da Vitoria Gasteiz a Saint Sebastien e mercoledì da Amorebieta Etxano a Bayonne nei Paesi Baschi francesi.