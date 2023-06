Ciclismo: Van der Poel vince giro Belgio,ultima tappa a Jakobsen

(ANSA) - BRUXELLES, 18 GIU - L'olandese Mathieu Van der Poel ha vinto il giro del Belgio al termine della quinta e ultima tappa in cui si è imposto allo sprint l'altro olandese Fabio Jakobsen. Van der Poel aveva costruito il proprio successo ieri, in una frazione molto dura nelle Ardenne, e oggi ha gestito al meglio i 40" di vantaggio in classifica generale sul danese Soren Waerenskjold.

"Una settimana fa non ero al massimo della forma. Stavo tornando da uno stage, mi mancava freschezza. Ma sento che la forma è sulla buona strada per il Tour de France", ha commentato Van der Poel, già vincitore quest'anno della Milano-Sanremo e della Parigi-Roubaix. (ANSA).