Ciclismo: Giro di Svizzera, si ritirano altre due squadre

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - La squadra svizzera Tudor e la formazione belga Intermarché hanno annunciato il ritiro dal Giro della Svizzera per la morte del corridore svizzero Gino Mäder.

La Bahrain-Victorious, per la quale Mäder correva, aveva annunciato ieri sera che non avrebbe partecipato più alla competizione. Gli organizzatori hanno deciso, d'intesa con la famiglia del corridore e previa consultazione delle squadre presenti, che il Giro dovrà comunque terminare domenica.

"Dopo aver riflettuto e discusso con i corridori e lo staff, il team ha deciso di non continuare a partecipare al Giro della Svizzera di quest'anno - ha spiegato il team Tudor - In queste difficili circostanze, pensiamo che sia umano rispettare i sentimenti dei nostri corridori e rendere omaggio a Gino".

Allo stesso modo, Intermarché-Circus-Wanty ha annunciato che "dopo aver consultato i nostri corridori e il nostro staff, abbiamo deciso di ritirarci. La nostra priorità è rispettare la salute psichica dei nostri corridori".

"Dopo una giornata ricca di emozioni e una processione molto toccante in memoria di Gino Mäder, è stato deciso, in accordo con la famiglia di Gino Mäder, le squadre e i corridori, di continuare il Giro della Svizzera", ha detto ieri sera Olivier Senn, direttore della gara. (ANSA).