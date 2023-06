Ciclismo: Giro di Svizzera prosegue nonostante la morte di Mader

(ANSA-AFP) - ROMA, 17 GIU - Gli organizzatori del Giro della Svizzera hanno confermato con una nota che la corsa terminerà domenica. Al contrario, il team Bahrain-Victorious, di cui faceva parte Mäder, "si è ritirato e non parteciperà alla gara" di oggi.

La direzione di gara ha precisato che la propria decisione è stata presa "in concertazione con la famiglia di Gino Mäder" e "dopo aver consultato le squadre e i corridori, nonché tutto lo staff del Giro della Svizzera".

"E' stato il giorno peggiore della mia vita - ha detto Olivier Senn, direttore della corsa - Ma sabato è un altro giorno ed è di questo che dobbiamo occuparci come organizzazione." Gli organizzatori hanno anche indicato che il Giro della Svizzera per le donne sarà mantenuto e avrà inizio oggi.

(ANSA-AFP).