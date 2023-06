Giro Svizzera: elvetico Maeder grave per caduta in un burrone

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Un ciclista elvetico, Gino Maeder (Bahrain Victorious), ha riportato gravi conseguenze in una caduta nel finale della quinta tappa del Giro di Svizzera 2023 ed è stato portato in elicottero all'ospedale di Coira. Il team ha spiegato che il 26enne Maeder è uscito di strada ed è caduto per una decina di metri finendo in uno stagno, dove è rimasto esanime. Rianimato sul posto, è stato quindi portato via con l'elisoccorso. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Gino, afferma la Bahrain, che al momento non ha dato particolari sulle sue condizioni.

Nello stesso punto, lungo una discesa molto ripida verso l'arrivo della tappa a La Punt. è caduto anche un altro corridore, Magnus Sheffield, portato a sua volta in ospedale con contusioni e una commozione cerebrale. Al termine della tappa, Remco Evenepoel ha puntato l'indice sull'organizzazione. "Non è stata un'idea intelligente collocare il traguardo di una tappa del genere dopo una discesa - ha detto al sito del quotidiano Blick -. Ma ovviamente serve sempre più spettacolo".

La tappa è stata vinta per distacco dallo spagnolo Juan Ayuso (Uae Emirates), mentre il danese Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) ha ripreso la maglia gialla di leader della classifica generale. (ANSA).