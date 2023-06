Giro della Svizzera: all'austriaco Gall la 4/a tappa e primato

(ANSA) - LOSANNA, 14 GIU - L'austriaco Felix Gall ha vinto in solitaria la quarta tappa del Giro della Svizzera, di 154 km tra Monthey e Loèche-les-Bains, soffiando per due secondi il comando della classifica generale al danese Mattias Skjelmose. Il campione del mondo juniores 2015 (AG2R), 25 anni, ha attaccato a 20 km dal traguardo, all'inizio della lunga salita verso la stazione termale. Per Gall, alle spalle una sola grande corsa a tappe, il Giro d'Italia 2022 dove si è piazzato 50mo, controllare la tappa di giovedì sarà "una nuova esperienza".

Il campione del mondo Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) oggi è riuscito a rimontare fino al secondo posto a 1'02", davanti a Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) a 1'03". Gall indossa la maglia gialla con due secondi di vantaggio su Skjelmose, mentre Evenepoel scende al terzo posto, a 16 secondi di distacco.

Domani, per la tappa più attesa, i corridori dovranno affrontare 4.700 metri di dislivello e tre grandi passi, il Furka (2.429 m di altitudine), l'Oberalp e l'Albula. (ANSA).