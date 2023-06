Ciclismo: Delfinato, Vingegaard vince la 75ma edizione

(ANSA) - GRENOBLE, 11 GIU - Jonas Vingegaard ha vinto la 75ma edizione del Criterium del Delfinato, al termine dell'ottava e ultima tappa vinta dall'italiano Giulio Ciccone a Grenoble (sud-est). È l'undicesimo successo stagionale per il danese, secondo di tappa, che si avvicina con fiducia a difendere la sua corona al Tour de France, dal 1 luglio, in particolare contro il suo grande rivale Tadej Pogacar.

"Per me è un grande risultato. Il Delfinato è una delle gare più belle del mondo, sono molto contento di essere riuscito a vincere qui. Non sono mai stato solo, la mia squadra ha fatto un ottimo lavoro per tutta la settimana", ha detto il campione del team Jumbo-Visma.

Vincitore di due tappe, tra cui quella di sabato in cima al passo Croix-de-Fer, in classifica generale ha chiuso con 2'23" di vantaggio sul britannico Adam Yates e 2'56" sull'australiano Ben O'Connor. "Sono un po' sorpreso dai distacchi, non posso che essere molto soddisfatto, sono in buona forma. Adesso mi rilasserò qualche giorno e metterò a punto la preparazione al Tour", ha commentato ancora Vingegaard. (ANSA).