Ciclismo: Delfinato; a Vingegaard la 7/a tappa

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Jonas Vingegaard ha vinto la 7/a tappa del Criterium del Delfinato da Porte-de-Savoie e traguardo in vetta alla Col de la Croix de Fer (148 km). Il danese della Jumbo-Visma domina la scena anche sulla Croix de Fer imponendosi in solitaria in salita dopo uno scatto secco a cinque chilometri dalla conclusione. Secondo posto, con un ritardo di 40 secondi per Adam Yates (UAE Team Emirates), terzo Jai Hindley (Bora-hansgrohe).

Nella nuova classifica generale il danese ha ora un vantaggio di 2'11" su Yates e di 2'24" su O'Connor. (ANSA).