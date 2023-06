Ciclismo: Delfinato, a Zimmermann la sesta tappa

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) ha vinto la sesta tappa del Giro del Delfinato battendo sul traguardo di Crest-Voland allo sprint, Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Terzo posto, con un ritardo di otto secondi, per Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), quarto Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). In chiave classifica generale non cambia quasi nulla, con Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) al comando in vista delle due tappe decisive.

