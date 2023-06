BMX Race: cdm, Cingolani seconda nella categoria U23 a Sakarya

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - L'azzurra Francesca Cingolani si è classificata seconda nella categoria Under 23, nella tappa di Sakarya, in Turchia, della Coppa del Mondo BMX, vinta dalla francese Martinez. Tra i maschi Under 23, l'ex campione del mondo juniores Marco Radaelli ha sfiorato il podio, chiudendo quarto.

Al termine della manifestazione, il CT Tommaso Lupi ha dichiarato: "Sono soddisfatto. Ho visto un bel gruppo di atleti competitivi in una prova di Coppa del Mondo in cui c'erano tutti i nomi importanti del circuito ed il livello era altissimo.

Qualche sbavatura non ci ha permesso di arrivare ancora più su; sappiamo bene che in questa disciplina i margini di errore sono vicini allo zero. Anche questo fine settimana mi ha confermato quanto sapevo da tempo: il gruppo è competitivo e di qualità. Il nostro obiettivo è quello di farlo crescere ancora". (ANSA).