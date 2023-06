Evenepoel vicino al rientro, farà il Giro di Svizzera

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Remco Evenepoel, costretto al ritiro dal Giro d'Italia per positività al Covid, ha annunciato che tornerà in corsa al Giro di Svizzera dall'11 al 18 giugno. "E' l'inizio perfetto. Questo mi permetterà di trovare una gara che mi ricordi grandi cose", ha detto il belga in un comunicato stampa della sua squadra, la Soudal-Quick Step.

Dopo la corsa a tappe e i campionati del Belgio, il campione del mondo verrà in Italia, in Val di Fassa, per partecipare a un team camp di due settimane per prepararsi alla difesa del titolo ai Mondiali di Glasgow di inizio agosto. Nel suo programma stagionale, non era compreso il Tour de France. (ANSA).