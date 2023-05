Giro: all'asta per l'Emilia-Romagna la maglia rosa di Nibali

(ANSA) - AURONZO DI CADORE (BELLUNO), 26 MAG - E' stata messa all'asta, con il ricavato destinato alle popolazioni dell'Emilia-Romagna, la maglia rosa dei dieci anni dall'impresa con la quale Vincenzo Nibali mise il sigillo al suo primo Giro d'Italia, vincendo la tappa delle Tre Cime di Lavaredo.

L'asta benefica si è svolta ieri sera ad Auronzo di Cadore (Belluno), nel corso della cerimonia per il conferimento a Nibali della cittadinanza onoraria del comune dolomitico, a 10 anni esatti dall'impresa.

Il comitato tappa, coordinato da Massimo Panighel e Lorenzo De Martin, ha messo all'asta la maglia rosa del decennale insieme al logo di Città di tappa 2023, realizzato in legno di cirmolo, firmato da Nibali e dalla campionessa di biathlon Lisa Vittozzi. L'asta resterà aperta fino al 4 giugno sul sito www.regalaunsogno.org.

Ai territori colpiti dall'alluvione verrà devoluto anche l'introito della "3 Epic-Tre Cime Lavaredo Mtb Marathon", che i prossimi 2, 3 e 4 giugno permetterà ai ciclisti amatoriali di effettuare il giro delle Tre Cime, toccando Cortina d'Ampezzo, i paesi della Val Pusteria e il Comelico, con due tracce Gpx studiate per le biciclette da strada e per il mondo off-road.

