Giro, Dagnoni: "Filippo Zana è uno scalatore con i fiocchi"

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Un altro successo azzurro al Giro d'Italia. La 18a tappa della corsa rosa, da Oderzo a Val di Zoldo, è stata vinta da Filippo Zana. A congratularsi con l'atleta del Team Jayco Alula è stato il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni: "Vedere la maglia tricolore vincere una delle tappe più difficili del Giro penso che sia una delle gioie più grandi per tutti i tifosi italiani. La vittoria di Filippo Zana - ha aggiunto il numero uno FCI - ci consegna uno scalatore con i fiocchi ed è la risposta a chi rimproverava al nostro movimento l'assenza di corridori per le salite".

Dagnoni ha poi proseguito: "Voglio ricordare che Filippo è stato anche protagonista in maglia azzurra al Tour de l'Avenir (nel 2021, ndr.), questo dimostra che ha attitudine per le corse a tappe. In questo Giro ha corso sempre da protagonista, mettendosi a disposizione della squadra quando richiesto e in grado di vincere da sublime finisseur contro un campione come Thibaut Pinot".

"Questa vittoria premia un atleta serio e un ragazzo umile.

Personalmente l'ho apprezzato lo scorso anno ai Mondiali in Australia, quando ha voluto onorare la convocazione senza esitazioni pur sapendo che avrebbe potuto ricoprire il ruolo di riserva, come poi è stato. A quanti rimproveravano, in questi mesi, al ciclismo italiano l'assenza di corridori in grado di primeggiare nei massimi eventi internazionali, ho sempre ricordato di dare il tempo ai nostri giovani di maturare. Il movimento professionistico italiano è alle prese con un cambio generazionale ma abbiamo tanti ragazzi di grandi prospettive che pian piano stanno arrivando. Questi risultati - ha concluso Dagnoni - sono una sorpresa forse per molti, ma non per me".

(ANSA).