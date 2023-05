Giro: stop a blitz Ultima Generazione, fermati da Polizia

(ANSA) - MEOLO, 24 MAG - Blitz al Giro fallito da parte degli attivisti di 'Ultima Generazione', che questo pomeriggio all'altezza di Meolo (Venezia), hanno tentato di lanciarsi in mezzo alla strada mentre sopraggiungeva un gruppetto con 4 corridori in fuga (il belga Leyseen lo spagnolo Sevilla, il francese Champion, e l'inglese Quarteman).

Pochi istanti di concitazione, poi gli attivisti sono stati fermati da agenti della Polizia, della Polstrada e della sicurezza della corsa rosa. I disagi per la corsa sono stati minimi.

Proteste invece verso gli ambientalisti da parte del pubblico che aspettava a bordo strada il passaggio della carovana, nella tappa partita da Pergine Valsugana con arrivo a Caorle. I giovani di Ultima Generazione sono stati identificati dalle forze dell'ordine. (ANSA).