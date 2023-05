Giro: Dagnoni, 'Vittoria Dainese è un esempio per i giovani'

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Doppietta italiana sul traguardo della 17/a tappa del Giro d'Italia 2023, da Pergine Valsugana a Caorle, con quattro azzurri tra i primi cinque nell'ordine d'arrivo. Un'altra grande performance, a dimostrazione del fatto che il movimento sia in continua crescita. Al vincitore Alberto Dainese del Team Dsm sono arrivati i complimenti del presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni: "Vincere in volata nella terza settimana del Giro d'Italia non è una cosa banale, perché vuol dire aver superato le insidie dei primi giorni, che sono quelle che alla fine fiaccano il fisico dei meno strutturati per corse di questo tipo. La volata tra Dainese e Milan conferma che abbiamo giovani che stanno pian piano maturando e acquisendo l'esperienza necessaria per competere in manifestazioni di alto livello".

"Sono contento in particolare per Alberto - ha proseguito il numero uno della Fci -, che abbiamo cresciuto e accompagnato nella sua esperienza in Nazionale e che solo pochi giorni fa a Bergamo ha rischiato di arrivare fuori tempo massimo. Non ha mollato, mostrando caparbietà e resilienza, come solo un grande ciclista sa fare: un bell'esempio per tutti i giovani che vogliono intraprendere questa carriera".

Dagnoni ha poi concluso: "L'ordine di arrivo di oggi, con 4 italiani tra i primi 5, dimostra come il nostro sia un movimento sano e per questo vanno ringraziate le società di base che permettono a questi ragazzi di arrivare pronti al professionismo." (ANSA).