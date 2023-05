Giro: Cavendish, 'a fine stagione mi ritiro'

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Ieri ha festeggiato il 38/o compleanno, oggi, in una conferenza stampa a Coccaglio nel giorno di riposo del Giro d'Italia, Mark Cavendish ha annunciato il ritiro a fine stagione. "Sento che è il momento perfetto per dire che questo sarà il mio ultimo Giro d'Italia e che il 2023 sarà la mia ultima stagione da ciclista professionista - ha detto il britannico, accompagnato dalla moglie e dai suoi quattro figli - Il ciclismo è la mia vita da oltre 25 anni. Ho vissuto un sogno assoluto. La bici mi ha dato l'opportunità di vedere il mondo e incontrare persone incredibili, molte delle quali sono orgoglioso di chiamare amici. Amo questo sport più di quanto possiate immaginare e non riesco a vedermi andare troppo lontano da esso, questo è certo. Quando capisci che non è per sempre, è più facile godere di ogni sensazione che questo sport ha da offrire". (ANSA).