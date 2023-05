++ Giro: a Rubio la 13/a tappa a Crans Montana ++

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Il colombiano Einer Rubio (Movistar) ha vinto la 13/a tappa del Giro d'Italia n.106, ridotta per il maltempo sul versante italiano, da Le Chable a Crans Montana, in Svizzera, di 74,6 chilometri. Secondo posto per Thibaut Pinot (FDJ), terzo Jefferson Cepeda (EF). (ANSA).