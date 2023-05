Giro: 12a tappa a Denz dopo fuga a 3, Thomas resta leader

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Nuovo successo tedesco al Giro d'Italia: dopo lo sprint vincente di ieri di Ackermann, oggi la 12/a tappa Bra-Rivoli è stata vinta da Nico Denz, al primo successo nella corsa rosa. Ha battuto in volata il lettone Toms Skujins; leggermente più staccato l'australiano Sebastian Berwick.

Geraint Thomas, arrivato in gruppo a 8' dal vincitore resta in maglia rosa con 2" su Roglkic e 22" su Almeida. (ANSA).