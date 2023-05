Giro: altri casi di Covid in squadra Evenepoel, si ritirano in 4

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il Giro d'Italia continua a perdere pezzi, e il gruppo ad essere 'decimato' dal Covid. A fare le spese del virus è in particolare la Soudal QuickStep, squadra del campione del mondo Remco Evenepoel costretto a ritirarsi domenica scorsa dopo aver vinto la cronometro individuale. Oggi il teamn belga ha annunciato che altri suoi quattro corridori, i cechi Jan Hirt e Josef Cerny, il belga Louis Vervaeke e l'italiano Mattia Cattaneo, sono risultati positivi al Covid dopo aver fatto dei tamponi molecolari e che quindi "sfortunatamente non sono in grado di continuare". Per questo non hanno preso il via dell'11/a tappa, Camaiore-Tortona di 219 km.

"Tre mesi di perfetta preparazione per il Giro, mesi di sacrificio lontano dalla famiglia - il commento di Vervaeke sui social -. Ma sfortunatamente non puoi avere tutto sotto controllo. Ora ho avuto la conferma del perché non mi sentissi in forma al 100% da qualche giorno: il Covid ha preso anche me".

Ritirati prima della partenza di oggi, sempre a causa del Covid, anche Andrea Vendrame della AG2R Citroen e Stefano Gandin della Team Corratec-Selle Italia. Non hanno preso il via anche l'ecuadoriano Jonathan Caicedo della EF Education-EasyPost e l'eritreo Natnael Tesfatsion della Trek-Segafredo, le cui squadre però non hanno specificato i motivi dell'abbandono.

(ANSA).