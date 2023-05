Ciclismo: Levefre, Evenepoel non andrà al Tour de France

(ANSA) - PARIGI, 17 MAG - Remco Evenepoel "non sarà al Tour de France" quest'anno, ha detto a RTBF Patrick Lefevere, il capo della squadra Soudal-Quick Step, mettendo fine alle speculazioni nate dopo il ritiro del fiammingo dal Giro d'Italia a causa del Covid. "Non parteciperà al Tour de France. Non cambieremo il suo programma, non sarebbe molto intelligente", ha detto Lefevere alla radio-televisione belga. "E' uno sposo novello e ha visto sua moglie solo dieci giorni. La cosa migliore per lui è riprendersi, rilassarsi. Poi faremo gli esami sanitari post-Covid e rifaremo un programma", ha aggiunto.

Evenepoel, 23 anni, ha annunciato domenica sera che avrebbe lasciato il Giro d'Italia, di cui era il leader e il grande favorito, a causa di un test positivo per Covid-19. Questo frettoloso ritiro aveva alimentato le speculazioni sulla possibilità di anticipare la sua partecipazione al Tour al 2023, mentre il piano del suo team prevede una prima presenza solo nel 2024.

Lefevere ha invece chiuso le porte a un cambio di programma, mentre un altro grande obiettivo, i Mondiali di Glasgow ad agosto, attende il belga, campione del mondo in carica. "Ci saranno i Mondiali all'inizio di agosto, ma per quanto riguarda una possibile partecipazione alla Vuelta, è troppo presto per parlarne", ha detto il boss di Soudal-Quick Step. (ANSA).