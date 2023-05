Cazzaniga: "Vogliamo cambiare la cultura del ciclismo in Italia"

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - In occasione dell'11/a tappa del Giro d'Italia, la Camaiore-Tortona, la Federazione Ciclistica Italiana ha partecipato con un proprio stand allestito nel villaggio ospitalità nell'ambito del progetto di promozione delle attività federali. Oltre al presidente Cordiano Dagnoni, era presente anche il suo vice Ruggero Cazzaniga, che in un'intervista all'ANSA ha dichiarato: "La FCI si è accorta che c'è bisogno di promuovere il ciclismo in maniera ludica e partecipativa. Si è raggiunto un apice agonistico troppo elevato, specialmente nelle categorie giovanili. Abbiamo scelto di condividere questo percorso basato sulla partecipazione ai grandi eventi, ma in maniera divertente e giocosa. I bambini hanno bisogno di innamorarsi della bicicletta e non devono essere costretti a pensare in ottica agonistica. Serve trasmettere la passione, quella pura. L'obiettivo è quello di cambiare la cultura".

Durante tutta la giornata, numerosissimi giovani appassionati (otlre 350) hanno preso d'assalto lo stand federale per partecipare alle iniziative proposte, oltre che visitare il bus della nazionale, presente a Tortona per l'occasione. "Per la prima volta una Federazione agonistica sta promuovendo il ciclismo in maniera ludica e non solo con lo scopo di aumentare i propri tesserati - ha proseguito Cazzaniga -. L'ideale sarebbe portare i piccoli appassionati prima a divertirsi e poi, in un futuro, diventare magari agonisti. Ma l'impegno principale è quello di essere coinvolgenti e far divertire".

"Il ciclismo è uno sport duro, faticoso, ma il fattore divertimento è fondamentale. Altrimenti non ci sarebbe spiegazione al fatto che milioni di appassionati ogni weekend decidono di salire sui pedali. Promuoviamo uno sport ecologico, che fa parte da sempre della nostra cultura e che coinvolge tutti, dai più grandi ai più piccoli. Sport e salute sono un connubio che va oltre le singole prestazioni agonistiche.

Dobbiamo togliere il piede dall'acceleratore sull'agonismo sfrenato, specialmente in ambito giovanile". (ANSA).