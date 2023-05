Giro: ancora ritiri, via Vlasov e Petilli

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Ancora ritiri al Giro d'Italia e finora sono 25 i ciclisti che hanno abbandonato la 'Corsa Rosa' giunta oggi alla decima tappa, la Scandiano-Viareggio. Dopo i nove, fra i quali il campione del mondo Remco Evenepoel, che si sono ritirati dopo la crono di domenica scorsa, oggi hanno detto stop vari altri corridori, tra i quali il russo Aleksandr Vlasov e Simone Petilli, scesi dalla bici durante la corsa. L'italiano fa parte della Intermarché, la squadra del norvegese Sven Erik Bystroem, che oggi si regolarmente presentato al via pur essendo risultato positivo al Covid.

Non sono stati resi noti i motivi dei ritiri di Vlasov e Petilli, ma fin dalle prime battute della tappa di oggi si era capito che il russo, sesto nella classifica generale, non stava bene. (ANSA).