Ferrara: "Giro-E soluzione per scoprire le bellezze dell'Italia"

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Raffaele "Lello" Ferrara è uno dei protagonisti del Giro-E, l'evento cicloturistico inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana che ha, tra i suoi obiettivi, la sensibilizzazione del pubblico alla mobilità sostenibile e a tutte le tematiche legate alla sostenibilità ambientale. Il capitano del team Italia.it Enit - Agenzia Nazionale del Turismo, ogni giorno ricalca le tappe del Giro d'Italia insieme ad altri appassionati in sella alla E-bike e in un'intervista all'ANSA ha detto: "Penso che questo Giro-E sia la soluzione migliore per scoprire le bellezze dell'Italia. Ho fatto dieci anni da professionista a testa bassa sul manubrio e non mi ero mai accorto delle meraviglie che il nostro Paese regala. Con la E-bike e grazie a questa esperienza, invece, si ha la possibilità di rendersi conto di quanto siamo fortunati".

"L'impatto sul pubblico che ci segue è enorme - ha proseguito Ferrara -. Ogni anno riusciamo a coinvolgere sempre più persone e a convincerle che con la E-bike si fa uno sport sano, si migliorano le prestazioni atletiche e allo stesso tempo si riesce ad aumentare il turismo. Bisogna puntare molto su questo: sono tantissimi coloro che hanno cambiato la propria visione sull'elettrico. Io per primo all'inizio ero scettico, ora mi rimangio tutto ciò che pensavo".

Un ringraziamento speciale va al numero uno della Fci Cordiano Dagnoni: "Se mi trovo a coinvolgere sempre più appassionati e a raccontare questa esperienza lo devo soprattutto al presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni. Grazie al sostegno suo e dell'Enit - Agenzia Nazionale del Turismo, ho la voglia di essere un rappresentante del ciclismo azzurro. Non per interessi personali, ma per trasmettere la bellezza del nostro Paese sia a livello sportivo, sia turistico. Sono fortunato ad essere qui. L'obiettivo comune è quello di far tornare ad alti livelli il ciclismo italiano, coinvolgendo chiunque". (ANSA).