Giro: Evenepoel positivo al Covid, si ritira

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAG - Il ciclista belga Remco Evenepoel è risultato positivo al Covid. Lo ha reso noto la sua squadra, la Soudal Quick-Step, annunciandone sui social il ritiro.

Evenepoel aveva riconquistato oggi la maglia rosa di leader del Giro d'Italia, al termine della nona tappa, la cronometro di Cesena.

"Sono davvero dispiaciuto di lasciare la gara. Come parte del protocollo del team, ho fatto un test di routine, che purtroppo è risultato positivo - si rammarica il belga in una dichiarazione sul sito del team -. La mia esperienza qui è stata davvero speciale e non vedevo l'ora di gareggiare nelle prossime due settimane. Non posso ringraziare abbastanza lo staff e i compagni che si sono sacrificati così tanto in preparazione al Giro. Farò il tifo per loro nelle prossime due settimane", ha detto Remco, che tornerà a casa lunedì, in macchina.

Tutti gli altri corridori e lo staff di Soudal Quick-Step sono stati testati e sono negativi. (ANSA).