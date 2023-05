Giro: Uci, spostamenti in elicottero "sono contro il fair play"

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Ieri alcuni ciclisti, fra i quali il campione del mondo Remco Evenepoel, hanno utilizzato l'elicottero per lasciare la zona di arrivo dopo la fine della 7/a tappa del Giro d'Italia, tra Capua e il Gran Sasso d'Italia.

L'Unione ciclistica internazionale (Uci) in una nota ha condannato tale pratica che "costituisce un vantaggio che va contro i principi del fair play e le disposizioni regolamentari per garantire la parità di trattamento per il trasferimento delle squadre nei loro alberghi".

Inoltre, "l'uso da parte di alcuni corridori di un trasporto in elicottero per questo scopo va contro il principio della riduzione dell'impatto ambientale, come indicato nelle specifiche dell'organizzatore dell'Uci WorldTour". L'Uci "adotterà le misure e le sanzioni necessarie per garantire che tale pratica non si verifichi in futuro" e "condanna fermamente questo comportamento che va contro i principi del fair play e dell'equità, valori fondamentali dello sport" conclude la nota.

(ANSA).