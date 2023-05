Giro: il Covid costringe Ganna al ritiro

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Filippo Ganna non era al via della ottava tappa del Giro d'Italia (Terni-Fossombrone) perché risultato positivo al Covid. Lo ha reso noto la sua squadra, Ineos Grenadiers. Ieri, prima della partenza per Campo Imperatore, erano stati annunciati i ritiri per lo stesso motivo di Nicola Conci (Alpecin) e di Giovanni Aleotti (Bora Hansgrohe). (ANSA).