Giro: primo caso Covid, positivo il francese Clement Russo

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - Primo caso Covid al Giro d'Italia.

Il francese dell' Arkéa-Samsic, Clément Russo, è risultato positivo al coronavirus alla vigilia della sesta tappa a Napoli ed ha dovuto abbandonare la corsa. L'annuncio del team sui canali social: "Clément Russo, risultato positivo al Covid-19, non prenderà il via della 6/a tappa del Giro d'Italia. Buona guarigione", il testo del tweet della formazione bretone. Russo, 28 anni, 107esimo assoluto, è il primo caso di covid rilevato dall'inizio del Giro che ha preso il via sabato scorso. (ANSA).