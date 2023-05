Giro: il corridore Belga Evenepoel parte per la sesta tappa dopo le due cadute di ieri

Evenepoel è regolarmente ai nastri di partenza della sesta tappa della Corsa rosa con partenza e arrivo a Napoli.

Il corridore belga della QuickStep ieri è stato vittima di una doppia caduta nel corso della tappa da Atripalda a Salerno, riportando una forte contusione al fianco destro che ne aveva messo in forse la partenza. In particolare il corridore ieri, sulla strada bagnata dalla pioggia è rimasto coinvolto in una caduta causata da un cane sfuggito al controllo del suo padrone che stava assistendo al passaggio dei corridori. L'animale è finito in strada, proprio in mezzo al gruppo, provocando la caduta di diversi ciclisti. Fra loro c'era Evenepoel, che è rimasto a terra per un paio di minuti con la gamba destra dolorante. Soccorso dall'ammiraglia della sua squadra, il belga si è poi rialzato e ha ripreso a pedalare con una bicicletta nuova, 'scortato' da alcuni compagni con cui, successivamente, è riuscito a rientrare in gruppo. Inquadrato dalle telecamere, Evenepoel ha fatto il gesto del pollice alzato come a voler dire che stava bene. Poi è finito a terra una seconda volta, a meno di tre chilometri dal traguardo.

Il belga, favorito per la vittoria finale insieme allo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), "Dopo la seconda caduta, ha avvertito un forte dolore al fianco destro" ha commentato in un comunicato stampa il medico del team, Toon Cruyt.

A fine giornata è stato costatato come il ciclista belga abbia riportato "un ematoma muscolare ed una contusione all'osso sacro", ha reso noto in serata la sua squadra, Soudal-Quick-Step. Con un buon massaggio e le cure osteopatiche, seguiti da un buon riposo notturno, le cose andranno meglio. Per riassorbire l'ematoma ci vorrà qualche giorno. Ne sapremo di più domani mattina, ma certamente la sesta tappa sarà difficile per lui", prosegue Cruyt. Stamattina gli ultimi controlli da parte dei medici e il via libera.

In classifica generale il belga è secondo a 28'' dalla maglia rosa Leknessund. Prima di partire anche un siparietto per la maglia iridata, che si è messo a palleggiare sul palco con un pallone biancazzurro, i colori del Napoli fresco campione d'Italia.