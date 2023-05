Giro: per Evenepoel ematoma muscolare e contusione al sacro

(ANSA) - SALERNO, 10 MAG - Remco Evenepoel "presenta un ematoma muscolare ed una contusione all'osso sacro", ha reso noto in serata la sua squadra, Soudal-Quick-Step, riferendo sulle condizioni del campione del mondo, caduto due volte nel corso della quinta tappa del Giro d'Italia. Il belga, favorito per la vittoria finale insieme allo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), sulla strada bagnata dalla pioggia, prima è rimasto coinvolto nella caduta di un suo compagno a causa di un cane. Poi è finito a terra una seconda volta, a meno di tre chilometri dal traguardo. "Dopo la seconda caduta, ha avvertito un forte dolore al fianco destro" ha commentato in un comunicato stampa il medico del team, Toon Cruyt. (ANSA).