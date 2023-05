Giro: frattura al bacino, Valerio Conti si ritira

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il Giro d'Italia perde Valerio Conti, trentenne romano del Team Corratec-Selle Italia che nel 2019 fu maglia rosa per una settimana. Conti era caduto ieri nelle fasi finali della terza tappa, e le sue condizioni erano apparso subito non buone, al punto da richiedere il ricovero presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Sottoposto ai necessari controlli, gli è stata diagnosticata una frattura al bacino ("un'infrazione del profilo osseo corticale posteriore della branca ileopubica destra", come precisa un comunicato della sua squadra) che oggi gli ha impedito di prendere il via nella tappa che porterà i corridori da Atripalda a Salerno.

Con lui si sono ritirati anche, prima della partenza, Rémy Rochas della Cofidis e Ramon Sinkeldam dell'Alpecin-Deceuninck.

