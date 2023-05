Giro: Milan alla prima vittoria, 'incredibile'

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "È un'emozione incredibile. Ieri avevo testato le mie gambe a cronometro, oggi volevo vincere allo sprint. I miei compagni di squadra mi hanno portato nella miglior posizione possibile. E' la mia prima vittoria di tappa al Giro. Non ho parole per descrivere come mi sento". Sono state queste le prime parole di Jonathan Milan, oro nell'inseguimento a squadre a Tokyo, dopo il successo nella seconda frazione del Giro d'Italia, da Teramo a San Salvo. (ANSA).