Giro: Dagnoni, "Tappa a Milan un grande orgoglio"

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Prima vittoria italiana al Giro d'Italia 2023. Jonathan Milan si è imposto in volata nella seconda tappa della corsa rosa, da Teramo a San Salvo. Al termine della frazione, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, ha commentato il successo dell'azzurro: "Jonathan l'abbiamo visto crescere fino a diventare uno dei pilastri del nostro quartetto dell'inseguimento e della Nazionale pista. Un atleta di grande talento con un carattere d'oro e un professionista esemplare. Un ragazzo che nonostante i tanti successi ha mantenuto l'umiltà e la voglia di crescere e migliorarsi. Ha ancora ampi margini di crescita e i suoi limiti non sono ancora noti".

Il numero uno della Federciclismo ha continuato: "Una volta di più si dimostra l'importanza dell'attività su pista nella formazione di un atleta completo. Il successo di Milan, inoltre, è forse la migliore risposta a quanti vogliono il nostro movimento in difficoltà nelle gare su strada. Abbiamo tanti giovani che pian piano stanno maturando. Mi auguro di vederne altri sul podio già a questo Giro". (ANSA).