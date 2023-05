Il presidente Fci Dagnoni, "Giro d'Italia è un romanzo popolare"

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - È tutto pronto per l'inizio del Giro d'Italia 2023, che partirà da Fossacesia Marina, in provincia di Chieti, domani e finirà a Roma domenica 28. In occasione della prima tappa sarà presente anche il presidente della federazione ciclistica italiana, Cordiano Dagnoni, che porterà il saluto del movimento ciclistico azzurro alla carovana rosa.

"Il Giro d'Italia è un grande romanzo popolare che coinvolge mille borghi e un solo paese. Rappresenta il ciclismo nella forma più alta, come massima espressione tecnica e come straordinario momento di promozione, sportiva e turistica".

"Da semplice tifoso - ha aggiunto il numero uno della Fci - mi auguro che questa edizione della Corsa rosa mantenga le promesse. Gli elementi ci sono tutti: protagonisti di prim'ordine, un percorso che annuncia sorprese ad ogni tappa, corridori in grado di far saltare il banco in ogni momento, ciclisti italiani in grado di vincere tappe e lottare per la classifica, giovani talenti pronti a sbocciare definitivamente".

"Da presidente della federazione il mio più sincero augurio, però, è che grazie le imprese dei girini sempre più bambini e bambine si avvicinino al nostro sport, nella speranza di poter imitare le loro vittorie o solo per il gusto di far parte di questo grande racconto - ha proseguito Dagnoni -. Ringrazio, a nome del movimento ciclistico, Istituzioni, Enti locali, Rcs Organizzazioni sportive, team (corridori, tecnici e staff), commissari gara, forze dell'ordine, motostaffette, volontari, operatori della comunicazione e tutti coloro che, con il loro prezioso supporto, permettono ogni anno di scrivere un nuovo capitolo di questo straordinario racconto". (ANSA).