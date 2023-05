Giro:Moser inaugura statua Taccone ad Avezzano dopo restauro

(ANSA) - AVEZZANO, 05 MAG - La statua di bronzo del ciclista Vito Taccone, danneggiata nel 2014 e rimasta per anni nel seminterrato del Palazzo municipale di Avezzano (L'Aquila), è stata ricollocata e inaugurata oggi dal campione di ciclismo Francesco Moser, accompagnato da Stefano Garzelli - vincitore del Giro nel 2000 - e dall'ex ct della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani. La cerimonia si è svolta alla vigilia della partenza del Giro d'Italia 2023 che quest'anno partirà proprio dall'Abruzzo.

Nel giugno 2014 il monumento al ciclista fu distrutto sul valico del Monte Salviano: la bicicletta, divelta dal basamento, fu abbandonata a terra in più pezzi, mentre la statua in bronzo del 'Camoscio d'Abruzzo' venne trafugata; fu ritrovata pochi giorni dopo dalla Polizia senza la mano destra e con una gamba staccata. L'intervento di restauro, finanziato dalla Regione Abruzzo con il contributo del Comune di Avezzano, è stato eseguito in collaborazione dall'artista Bruno Morelli - che realizzò la statua originaria nel 2012 - e dalla restauratrice Eleonora Morelli.

"Vito Taccone è tornato a casa - ha detto il presidente della Commissione cultura del Comune di Avezzano Nello Simonelli nel corso dell'inaugurazione -: il Camoscio d'Abruzzo è tornato a casa, a guardare, dalla piazza messa a nuovo, il Salviano, a simboleggiare il grande sportivo che fu".

Presenti alla cerimonia il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, il vescovo dei Marsi Giovanni Massaro, i senatori Michele Fina e Guido Liris, l'assessore regionale Mario Quaglieri ed il figlio del campione Cristiano Taccone, oltre a diversi sindaci marsicani. (ANSA).