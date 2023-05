Giro: incidenti stradali a Pescara per Tratnik e Molard

(ANSA) - PESCARA, 05 MAG - Guai per due corridori del Giro alla vigilia della partenza della corsa: lo sloveno Jan Tratnik della Jumbo Visma e il francese Rudy Molard della Groupama FDJ sono stati vittime di incidenti stradali mentre si allenavano sulle strade pescaresi.

Ad avere la peggio è stato Tratnik che è tornato in albergo con un ginocchio molto gonfio. Dopo essere stato visitato dai sanitari del team, il corridore sloveno è stato portato all'ospedale di Pescara per accertamenti. Dubbia la sua presenza in corsa, che scatterà domani con la cronometro sulla Costa dei Trabocchi. Meno grave la situazione per Molard. (ANSA).