Giro: Jumbo-Visma perde Gesink e Foss, positivi al Covid

(ANSA) - BRUXELLES, 03 MAG - L'olandese Robert Gesink e il norvegese Tobias Foss, positivi al Covid, sabato non saranno al via del Giro d'Italia dove avrebbero dovuto supportare Primoz Roglic, ha annunciato il team Jumbo-Visma. Saranno sostituiti dall'olandese Jos van Emden e dall'australiano Rohan Dennis.

Gesink e Foss avevano abbandonato il Tour de Romandie prima dell'inizio della quarta tappa, sabato scorso. La Jumbo-Visma aveva già dovuto registrare il mese scorso il forfait di Wilco Keldermann, non ancora del tutto recuperato dopo una caduta alla Tirreno-Adriatico. L'olandese è stato sostituito dallo scalatore americano Sepp Kuss nella squadra chiamata a spalleggiare Primoz Roglic, che condivide lo status di favorito del Giro con il belga Remco Evenepoel.

Completano la rosa l'olandese Koen Bouwman, lo sloveno Jan Tratnik, il tedesco Michel Hessmann e l'italiano Edoardo Affini.

Primoz Roglic, 33 anni, ha conquistato il terzo posto al Giro nel 2019 e ha vinto tre volte il Giro di Spagna. Quest'anno lo sloveno ha già vinto la Tirreno-Adriatico e il Giro di Catalogna, le uniche due corse a cui ha preso parte. (ANSA).