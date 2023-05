Giro: Cairo, il Governo fa sentire la corsa importante

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Il Giro d'Italia è la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Abbiamo uno strumento straordinario per il turismo e fa piacere che il Governo abbia avuto questa sensibilità su quanto la manifestazione possa fare per il nostro Paese, diffondendo le nostre bellezze in tutto il mondo e attrarre i turisti" . Lo ha detto il presidente di Rcs, Urbano Cairo, durante la conferenza stampa "Il 106° Giro d'Italia, vetrina per il saper fare italiano" in corso alla Farnesina.

"L'Italia utilizzando bene il Giro può fare molto a livello turistico - ha aggiunto - Sono grato al Governo che fa sentire il Giro come un bene importante". La conclusione è sulla popolarità del Giro: "Viene visto in 200 paesi del mondo e anche per questo abbiamo migliorato le riprese tv per una maggiore spettacolarità. Finalmente vedo come una corsa a tappe come il Giro che in Italia ha un seguito popolare incredibile". (ANSA).