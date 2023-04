Giro: Ciccone deve rinunciare, mi si spezza il cuore

(ANSA) - ROMA, 30 APR - L'abruzzese Giulio Ciccone non parteciperà al 106/o Giro d'Italia che partirà sabato prossimo, 6 maggio, proprio dalla sua regione. La sua squadra, la Trek-Segafredo, lo ha reso noto informando che la decisione è stata presa oggi, di comune accordo, dal corridore e dal team, dopo aver preso atto della persistenza dei sintomi del covid-19, oltre che della continua positività dei test. "Rinunciare al Giro mi spezza il cuore. Non riesco a trovare altre parole per descrivere i miei sentimenti in questo momento", fa sapere Ciccone.

"Avrei affrontato la mia gara preferita dopo il miglior inizio di stagione della mia carriera - ha proseguito il corridore -. Sarei partito da casa, dal mio Abruzzo; un evento storico, anzi unico. Era tutto perfetto e poi... voglio dire, sembra assurdo. Devo ingoiare un boccone amaro e il pensiero di cosa avrei potuto fare in questo Giro resterà nella mia mente a lungo. È una decisione difficile, ma devo accettare il fatto e guardare oltre. Appena tornerò a correre trasformerò questa delusione in determinazione".

Ciccone era risultato positivo per la prima volta lunedì scorso, in un test effettuato all'indomani della Liegi-Bastogne-Liegi, conclusa al 13/o posto e da allora vari disturbi gli hanno impedito di allenarsi. (ANSA).