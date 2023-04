Dagnoni al Gp Liberazione, lo sport unisce i popoli

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "E' una giornata che ha un significato anche politico e sociale, lo sport unisce i popoli".

Lo ha detto il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, a margine del 76/o Gp della Liberazione in scena a Roma.

"Ho partecipato da giovane a un paio di edizioni e c'erano i Paesi dell'Est che schieravano al via atleti molto più grandi di noi perché non c'era il professionismo e dovevamo confrontarci con loro - ha ricordato il presidente di Fci -. Era un momento di confronto con realtà internazionali e devo dire grazie a Claudio Terenzi che ha riportato questa gara in questa giornata così importante a un significato così alto. La Federazione e tutto il ciclismo italiano è veramente grata a tutto il suo staff". (ANSA).