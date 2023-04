Ciclismo: Gp Liberazione; vince il bergamasco Romele

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Torna a parlare italiano il Gran Premio della Liberazione, storica manifestazione ciclistica capitolina che sul tracciato di Caracalla è culminata con lo spettacolo delle corse internazionali Under 23 e Donne Elite. È il bergamasco Alessandro Romele a salire sul gradino più alto del podio nella 76/a edizione della gara maschile: si è imposto in un'avvincente volata a tre sul danese Gustav Wang (Restaurant Suri Carl Ras) e all'altro italianoo Alessandro Pinarello (Green Project Bardiani Csf Faizanè). Il tutto sotto gli occhi del ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, e del numero uno della Fci, Cordiano Dagnoni.

Il ciclismo italiano aveva festeggiato anche in mattinata, per la vittoria nella gara femminile della piacentina Silvia Zanardi della Bepink, vincitrice della volata della provaa Donne Elite 1.2 davanti alle due atlete della Fassa Bortolo Cristina Tonetti e Giorgia Bariani. Zanardi permette così alla Bepink di aggiudicarsi il trofeo Mario Carbutti, destinato alla squadra della vincitrice. (ANSA).