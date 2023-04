Ciclismo: Evenepoel vince la Liegi-Bastogne-Liegi

Il belga Remco Evenepoel, campione del mondo in carica, ha vinto per distacco l'edizione n. 109 della Liegi-Bastogne-Liegi, bissando il successo dell'anno scorso. Era dal 1998, quando ci riuscì Michele Bartoli, che un corridore non vinceva la 'Liegi' per due anni di seguito. Tadej Pogacar ha riportato la frattura di un polso nella caduta di oggi alla Lieg-Bastogne-Liegi e dovrà essere operato nelle prossime ore nell'ospedale di Gand dov'è attualmente ricoverato. Lo fa sapere la sua squadra, la UAE Emirates.