Ciclismo: a Kämna la terza tappa del Tour of the Alps

(ANSA) - BOLZANO, 19 APR - Lennard Kämna si è aggiudicato la terza tappa del Tour of the Alps, di 162 chilometri da Renon, in Alto Adige, a Brentonico San Valentino, in Trentino. Il tedesco, vincitore anche lo scorso anno a Villabassa, è andato all'attacco con Jefferson Cepeda quando mancavano 5 chilometri alla conclusione, resistendo al ritorno del gruppetto dei big della classifica.

Il portacolori della Bora-hansgrohe ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Aleksandr Vlasov e l'ecuadoregno Cepeda (Ef Education-EasyPost). Quarto posto per Tao Geoghegan Hart (Team Ineos), la cui leadership non è sembrata mai in bilico sulla salita conclusiva. Settimo il primo degli italiani, il portacolori della Eolo-Kometa Lorenzo Fortunato.

In classifica generale, Geoghegan Hart precede di 22 secondi Hugh Carthy (Ef Education-EasyPost) e di 28 secondi l'australiano Jack Haig (Bahrain-Victorious), quinto quest'oggi.

(ANSA).