Ciclismo: Teuns salta la Freccia Vallone, aveva vinto un anno fa

(ANSA-AFP) - ROMA, 18 APR - Dylan Teuns non sarà al via della Freccia Vallone. Il belga, vincitore lo scorso anno della classica di ciclismo, secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne in programma domani, è ancora influenzato fa sapere il suo team Israel-Premier Tech. Teuns, 31 anni, ha già dovuto saltare la Amstel Gold Race che si è corsa domenica scorsa.

"Purtroppo, Dylan non è ancora disponibile: una decisione sulla sua partecipazione alla Liegi-Bastogne-Liegi (in programma domenica ndr) verrà presa nei prossimi giorni", ha detto il suo team.

Teuns vinse lo scorso anno in cima al muro di Huy, con i colori del team Barhain, davanti al cinque volte vincitore Alejandro Valverde. (ANSA-AFP).