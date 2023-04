La Vollering vince Amstel Race. Quinta Paladin, ottava Persico

(ANSA) - ROMA, 16 APR - L'olandese Demi Vollering ha vinto la Amstel Gold Race in solitaria davanti alla sua compagna di squadra Lotte Kopecky e Shirin van Anrooij à Valkenburg.

Vollering, 26 anni, atleta della SDWorx centra la vittoria della classica olandese dopo averla sfiorata nel 2021 e nel 2022 quando è arrivata seconda.

Decisivo l'attacco nella salita finale di Cauberg a poco meno di due chilometri dal traguardo.

Quinto e ottavo posto per le italiane Soraya Paladin e Silvia Persico, arrivate in gruppo con un distacco di otto secondi dalla vincitrice. (ANSA).